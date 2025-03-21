Лист, який до редакції прислала мешканка Львівщини Марина Болкун, чесно кажучи, шокував. Її 7-річний син Всеволод, потрапивши до дитячої лікарні, мав отримати безкоштовне лікування за Програмою медичних гарантій, натомість, пише жінка, їй довелося купувати за власні кошти не лише ліки, а й шприци, системи, розчини і навіть термометр.

До Центру дитячої медицини, в лікарню «Охматдит», Марина Болкун з сином потрапила 7 березня. У хлопчика був кашель, лихоманка, загальна слабість, задишка і прискорений пульс – 160 ударів на хвилину. У приймальному відділенні дитині зробили ЕКГ – синусова тахікардія. Хлопчика госпіталізували у відділення педіатрії для подальшого обстеження. У відділенні хлопчику поставили основний діагноз: гострий бронхіт, неуточнений, і супутний: гострий тонзиліт, неуточнений.

«Щоранку приносили записки з переліком того, що треба купити на день лікування»

Увечері у дитини піднялася температура. Черговий лікар сказав, що це – вірус, розповідає Марина.

«Медперсонал відразу попередив, що треба купувати розхідні матеріали і ліки самостіно, бо у відділенні нічого немає», – каже дописувачка.

Жінка звернулася до медсестер, щоб дали термометр. Натомість їй порадили купити його в аптечному кіоску на першому поверсі. Температура у хлопчика була 39,7. (Чек про придбання термометра в аптечному кіоску лікарні Марина Болкун надала ZAXID.NET).

Жарознижуючі для дитини, каже жінка, також довелося купувати самостійно. За її словами, щодня медсестри приносили записки з переліком ліків, які треба було купити. Ці записки батьки хворих дітей охрестили «листами щастя».

«Впродовж всього перебування у лікарні (10 днів) щоранку приносили записки, що потрібно придбати на день лікування. Це були шприци, системи, розчин Рінгера, фізрозчин, жарознижуючі, антибіотики. На питання, чому у лікарні немає термометрів, шприців, ліків, жодної конструктивної відповіді я не отримала. І це при тому, що на кожному поверсі є наліпки на дверях, що цей медзаклад має підписаний договір з НСЗУ», – пише жінка. Марина Болкун надала редакції усі чеки за придбані ліки і записки від медсестер. Загалом за час лікування їм довелося витратити понад 4 тис. грн.

Сканкопії чеків за придбані ліки та записки медсестер, які редакції ZAXID.NET надала Марина Болкун

Жінка також каже, що у аптечному кіоску лікарні нема змоги купити антибіотики українського виробництва, які коштують в рази дешевше. Один флакон італійського препарату «Цефотаксим-Віста» коштує 214 грн, а це як п’ять флаконів «Цефотаксиму» виробництва «Дарниці».

Марина Болкун каже, що не має жодних претензій до медперсоналу відділення, де лікували її сина. Натомість має претензії до керівництва лікарні. І хотіла б отримати відповідь на питання: чому ліки, розхідні матеріали вона купувала за власні кошти, якщо їх лікарні оплачує держава за Програмою медичних гарантій.

Марина Болкун звернулась до НСЗУ зі скаргою на лікарню та очікує відповіді.

«Ви не уповноважені це з’ясовувати»

Згідно з дашбордом НСЗУ, Центр дитячої медицини у Львові у 2025 році має укладений договір з НСЗУ на 22 пакети надання медичної допомоги, зокрема на пакет «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій». Він охоплює весь спектр терапевтичних госпіталізацій для дорослих та дітей за різними напрямами: кардіологія, неврологія, інфекційні хвороби, пульмонологія, гастроентерологія, педіатрія тощо. Іншими словами, лікуючись у стаціонарі, пацієнт має повне право безоплатно отримувати ліки та медичні вироби, які передбачені стандартами лікування, бо за них платить держава в межах Програми медичних гарантій.

На безоплатному лікуванні у медзакладах, законтрактованих НСЗУ, наголошує і МОЗ. «Медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, повинні надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безоплатно. Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо», – наголошують у МОЗ.

То чому за лікування 7-річного сина у лікарні змусили платити батьків? ZAXID.NET звернувся по коментар до директора лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини Богдана Мальованого, але у нього спершу була нарада, згодом обхід і він не мав змоги прокоментувати, тож порадив звернутися до генерального директора Центру Романа Кізими.

ZAXID.NET передав генеральному директору коротко суть скарги нашої дописувачки і очікував, що керівник спершу з’ясує, чому виникла така ситуація, а тоді прокоментує. Натомість коментар Романа Кізими був лаконічний: «Клінічний центр дитячої медицини забезпечує пацієнтів у рамках актуального забезпечення за Програмою медичних гарантій. Я вважаю, що ви не уповноважені це з’ясовувати. А пацієнтам рекомендую у таких випадках звертатися до відповідних структур, або, як мінімум, до директора установи».

Редакція хотіла б знати: це поодинокий такий прикрий випадок стався з Мариною Болкун і її сином у дитячій лікарні? Чи з такою проблемою стикалися і батьки інших хворих дітей? Тож просимо поділитися думками з цього приводу інших пацієнтів у нашій гугл-формі.

Куди скаржитися пацієнтам, якщо їхні права порушують

Якщо пацієнту чи його рідним лікар пропонує купити ліки чи пройти платне обстеження, працівники НСЗУ радять поцікавитися у нього, які ліки і медпослуги надаються хворому безкоштовно за Програмою медичних гарантій. Уточнити це можна і у головного лікаря медзакладу. Якщо пацієнтам і надалі пропонують оплачувати гарантовані державою медпослуги, варто скаржитися в НСЗУ. До скарги рекомендують додати всі рецепти, записані розмови з лікарем, який пропонує придбати ліки, та інші докази вимагання.

Подати скаргу до НСЗУ можна кількома способами:

Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам». За безплатним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення. Надіслати офіційний лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua. Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073. Написати звернення на особистому прийомі громадян.

P.S. Коли матеріал вже був підготовлений до публікації, редакція отримала ще одного листа від львів’янки, багатодітної мами Злати Дубської, син якої з 8 до 18 березня також лікувався в «Охматдиті» з діагнозом: токсичне ураження печінки на фоні вірусної інфекції. Жінка пише, що коли син був у реанімації, їй щодня давали список ліків, які треба було купити, включаючи катетери, крапельниці, фізрозчин. На це щодня вона витрачала 1500-2000 грн. Згодом список ліків, які треба було купити, приносили і у відділенні. Дописувачка зауважує, що і в реанімації, і у відділенні працюють високопрофесійні лікарі, вона не має до них жодних претензій. Проте вона не розуміє, чому всі ліки, навіть шприци і тест на грип повинна була купувати за власні кошти. Злата Дубська також надіслала редакції копії чеків на ліки.

P.P.S. Після виходу публікації Львівська обласна рада, яка є засновником комунального некомерційного підприємства «Клінічний центр дитячої медицини», відреагувала на оприлюднені факти і пообіцяла упродовж трьох днів провести службове розслідування у лікарні.

«У медичному закладі впродовж трьох робочих днів буде проведено службове розслідування, за результатами якого винні в описаних діях нестимуть відповідальність, передбачену чинним законодавством», – йдеться у повідомленні ЛОР.

Також у повідомленні облради йдеться, що вимоги до пацієнтів чи батьків дітей, які лікуються у медзакладах, самостійно купувати ліки або платити за медпослуги, які мають надаватися безоплатно, є неприпустимі та незаконні.