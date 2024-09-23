Керівниця НСЗУ Наталія Гусак під час пресконференції

Низці лікарень Львівщини перерахують кошти, отримані від Національної служби здоровʼя, через неналежну якість надання медичних послуг, виявлену під час моніторингу медзакладів області. Про це під час візиту до Львова 23 вересня розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак.

НСЗУ проводить два види моніторингу – автоматичний (здійснюється постійно в електронній системі охорони здоровʼя) та фактичний (плановий або позаплановий, передбачає візити в медзаклади або аналіз їхніх документів). Зокрема, під моніторинг потрапили медзаклади, які надають медичну допомогу при інсультах, інфарктах, пологах і медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках у межах Програми медичних гарантій.

У плановий моніторинг в першому півріччі 2024 року потрапили два медзаклади Львівської області за пакетом з пологів – Камʼянка-Бузька центральна районна лікарня і Центральна міська лікарня м. Борислав. Моніторинг показав, що в цих закладах не було базового медичного обладнання, яке передбачено договором з НСЗУ. Тому Камʼянка-Бузькій лікарні перерахують кошти, отримані за пакетом у січні-лютому 2024 року, бо НСЗУ не буде оплачувати послуги, які не надавалися, наголосила Наталія Гусак. На Бориславську лікарню теж чекає перерахунок і розроблений план усунення порушень.

Водночас автоматичний моніторинг виявив низький рівень проведення тромболітичної терапії при інсультах у двох медзакладах області: Самбірській центральній лікарні – 2,7% (178 пацієнтів з інсультом у 2024 році, 150 з яких – з ішемічним) і Буській центральній лікарні – 3,6% (131 пацієнт з інсультом у 2024 році, 11 з яких – з ішемічним). Нині в Україні , за словами Наталії Гусак, в середньому показник застосування тромболітичної терапії складає вже 12%.

У пʼяти медзакладах Львівщини за перші пів року 2024 року зафіксували досить високий показник проведення кесаревих розтинів:

Львівська обласна клінічна лікарня – 37% (736 пологів, 272 – кесаревим розтином);

Перше ТМО – 36% (1248 пологів, 446 – кесаревим розтином);

Яворівська центральна районна лікарня – 33% (116 пологів, 38 – кесаревим розтином);

Бродівська центральна міська лікарня – 32% (101 пологи, 32 – кесаревим розтином);

Дрогобицька міська лікарня №1 – 32% (313 пологів, 99 – кесаревим розтином).

Ще в пʼяти лікарнях Львівської області приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ за відповідним пакетом, у тому числі робили кесареві розтини:

Миколаївська міська лікарня – 44 пологи (7– кесаревим розтином);

Новороздільська міська лікарня – 38 пологів (18 – кесаревим розтином);

Ходорівська міська лікарня – 37 пологів (19 – кесаревим розтином);

Мостиська міська лікарня – 33 пологи (2 – кесаревим розтином);

Жидачівська міська лікарня – 24 пологи (2 – кесаревим розтином).

«Безпечні та безоплатні послуги для пацієнта – це саме те, за що НСЗУ сплачує медичним закладам кошти за договорами. Для нас принципово, щоб ці послуги надавались якісно та в повному обсязі. І моніторинг дає нам можливість аналізувати роботу лікарень, бачити порушення та реагувати на них. На Львівщині моніторинг показав, що в п’яти лікарнях приймали пологи, не маючи договору з НСЗУ за відповідним пакетом. Такі заклади не можуть забезпечити якісне надання послуги – невідповідність вимогам НСЗУ означає, що лікарі не мають достатньо практики і медзаклад не має необхідного обладнання. Раніше такі пологи оплачувалися за пакетом зі стаціонарних медпослуг, але з наступного року НСЗУ не буде їх оплачувати взагалі», – каже Наталія Гусак.

Автоматичний моніторинг також виявив, що завідувач однієї з поліклінік працював 28 годин на добу і 10 днів на тиждень надавав медичну допомогу.

Наталія Гусак розповіла і про скарги, які найчастіше надходять в НСЗУ від пацієнтів. За кількістю скарг Львівщина посідає п’яте місце по Україні. У 2023-2024 роках до НСЗУ надійшло 240 скарг від пацієнтів Львівщини. Найчастіше хворі скаржаться на вимагання коштів за надання медпослуг, які оплачує НСЗУ (43 скарги). Насправді таких пацієнтів набагато більше, зауважує Наталія Гусак, але не всі наважуються поскаржитися, побоююючись, що їм чи їхнім рідним після скарги не нададуть якісну медичну допомогу.

Якщо пацієнту чи його рідним лікар пропонує купити ліки чи пройти платне обстеження, працівники НСЗУ радять поцікавитися у нього, які ліки і медпослуги надаються хворому безкоштовно за Програмою медичних гарантій. Уточнити це можна і у головного лікаря медзакладу. Якщо в пацієнта надалі вимагають кошти за гарантовані державою медпослуги, варто скаржитися в НСЗУ. До скарги рекомендують додати всі рецепти, записані розмови з лікарем, який пропонує придбати ліки, та інші докази вимагання. У НСЗУ є чимало випадків, коли пацієнтам після скарг повертали гроші за лікування.

Подати скаргу до НСЗУ можна кількома способами:

Залишити скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ в розділі «Громадянам»: https://cutt.ly/hewPO7gU. За безплатним номером контакт-центру 16-77. Оператор гарячої лінії зафіксує скаргу та допоможе оформити звернення. Надіслати офіційний лист на електронну пошту: info@nszu.gov.ua. Надіслати лист на поштову адресу НСЗУ: проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073. Написати звернення на особистому прийомі громадян.

Корисним для пацієнтів стане новий дашборд, який вже доступний на сайті НСЗУ «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги». На ньому можна переглянути, в якому медзакладі надають ту чи іншу послугу, де є потрібний лікар або де можна пройти потрібне обстеження, а також побачити, скільки людей скористалися певною послугою за останні три місяці, щоб зрозуміти рівень завантаженості.