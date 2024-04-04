В лікарні порушення визнали частково

У Вижницькій лікарні на Буковині за державні гроші лікували неіснуючих пацієнтів. В медзакладі провели держаудит, під час якого виявили порушень на понад 9 млн грн. Втрати відбувалися через неефективне управління лікарнею. Керівництво медзакладу порушення визнали частково.

Спеціалісти Держаудитслужби ревізію роботи Вижницької багатопрофільної лікарні проводили за 2021-2023 роки. За цей час виявили втрат на понад 9 млн грн, повідомили в Державній аудиторській службі України.

«Зокрема, до медичної інформаційної системи лікарні вносилися відомості про неіснуючих пацієнтів, яким ніби-то проводили лікування. Це призвело до неправомірної оплати НСЗУ послуг, які не були надані фактично. Водночас не було оптимізовано стоматологічне відділення, не використано значної кількості отриманого медичного обладнання, медикаментів, майна», – йдеться в повідомленні.

Понад 2 млн грн в лікарні витратили на премії та надбавки медикам у той час, коли лікарня була збитковою та мала борг з виплати зарплати, повідомили «Суспільне.Чернівці». Також витрати на утримання стоматологічного відділення перевищували доходи, які заклад отримував від НСЗУ за надані послуги. Це ще майже 2 млн грн. Ще орієнтовно 500 тис. грн медзаклад недоотримав через неефективні управлінські рішення. Наприклад, одне з приміщень лікарня здає в оренду комунальній аптеці за 1 гривню на рік, інші вільні приміщення також могли б здавати в оренду для додаткового доходу, однак цього не було зроблено.

Також у лікарні не перерозподіляли медикаменти вчасно – через це частина з них були протерміновані й списані. Ще майже 30 тисяч ліків планують списати. Так заклад втратив 210 тис. грн. Понад мільйон гривень безпідставно спрямували на зарплати. Йдеться про доплати медикам за лікування пацієнтів з Covid-19 у той час, коли лікарня не була у переліку госпітальних баз, не мала інфекційного відділення та контракту з НСЗУ на такі послуги. Крім цього, доплати отримували медики, які були закордоном або мали дисциплінарні стягнення.

Ще майже 550 тис. грн недоотримав місцевий бюджет з грошей, які громада виділила на відшкодування комунальних послуг лікарні, зокрема орендарів. Ці гроші заклад мав частково повернути до бюджету.

Керівництво лікарні порушення визнало частково й частину вже усунули. Медичний директор Вижницької лікарні Руслан Андрюк розповів, що стоматологічне відділення оптимізували. Під час пандемії Covid-19 медикам доплачували гроші з інших пакетів НСЗУ, щоб стимулювати працівників. Наразі медустанова відшкодувала місцевому бюджету майже 270 тис. грн, які залишилися з оплати комунальних послуг. Також повернули НСЗУ більшу частину грошей з «ковідних» надбавок медикам. За словами Андрюка, йому невідомо, звідки взялися ще 7,4 мільйона гривень витрат, бо такої суми у звітах не бачив.

Щодо неіснуючих пацієнтів, то медичний директор пояснив, що у звітах лікарні є 102 випадки, коли дані пацієнтів ввели некоректно, однак послуги їм надали. За них лікарня отримала 120 тисяч гривень. Їхню інформацію потім внесли в єдину базу, але із затримкою місяць-два, тому аудитори цей факт вказали як «некоректне введення». Через це дані про них могли не зарахуватися одразу, зазначив Руслан Андрюк.