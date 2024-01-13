Аудит ДП «Ліси України» виявив чисельні порушення та зловживання у філії «Рава-Руського лісового господарства». Як повідомив 13 січня керівник відділу внутрішнього аудиту ДП «Ліси України» Володимир Гоцуляк, серед найбільших зловживань, які виявили аудитори, зокрема, незаконне встановлення приладів значного енергоспоживання, що призвело до понад півмільйона гривень збитків.

Серед інших зловживань:

укладання договорів із підприємцями на виконання робіт та надання послуг, що призвели до незаконних та безпідставних витрат – більше 7 млн гривень збитків;

зловживання при укладанні договорів оперативного лізингу, які не відповідали інтересам ДП, що призвело до 6 млн грн збитків;

безпідставна виплата компенсацій, надбавок, доплат та премій більше ніж на 3 млн грн збитків;

безпідставне списання паливно-мастильних матеріалів та запчастин на непрацюючі автомобілі та сторонню техніку, що завдало сотні тисяч гривень збитків;

безпідставне списання лісопродукції на ремонти доріг та опалення адмінбудівель та приміщень на суму близько 1 млн грн;

закупівля продукції переробки лісопродукції (шпали) у контрагентів за завищеними цінами – більше 25 млн гривень збитків;

порушення умов довгострокового тимчасового користування на земельних ділянках лісогосподарського призначення виділених для рекреаційного використання та цілей;

незаконних рубки – більше 6 млн гривень збитків;

Окрім цього, аудитори виявили факти використання державного майна в особистих цілях посадовців.

«Наразі вже екс-керівництво філії намагається дискредитувати аудиторів, розповсюджуючи в соцмережах сфабриковані, фейкові матеріли щодо нашої роботи. Але залякування і тиск фігурантам цієї справи не допоможуть, передаємо матеріали до правоохоронних органів для притягнення причетних до відповідальності», – зазначив Володимир Гоцуляк.

Він додав, що виявлені аудиторами факти відповідають ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 та ч. 4 ст. 191, ст. 364 ККУ.

Додамо, що директором філії «Рава-Руського лісового господарства» є Вадим Сорока.