Працівники Карпатського нацпарку заготовляли ліс під виглядом дров і продавали його

Начальника та інспектора природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку підозрюють у незаконній вирубці дерев на території природно-заповідного фонду на понад 426 тис. грн. Під час досудового розслідування підозрюваних відсторонено від займаних посад.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 12 грудня, працівники Карпатського нацпарку заготовляли ліс під виглядом дров і продавали його.

«У грудні 2022 року спільники без дозвільних документів здійснили порубку дерев породи «бук», які перевозили для продажу. Під час перевезення деревини їх викрили правоохоронці. Щоб приховати протиправну діяльність, посадовець пред’явив працівникам поліції недостовірну товарно-транспортну накладну. Через декілька днів він скерував директору Карпатського НПП рапорт про виявлення лісопорушення, достовірно знаючи, що вказані дерева зрубані за його вказівкою», – інформують у прокуратурі.

Підозрюваних відсторонено від займаних посад. За незаконну вирубку лісу та зловживання службовим становищем працівникам Карпатського НПП загрожує від п’яти до семи років позбавлення волі. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину.