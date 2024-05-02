На час проведення напівмарафону частину вулиць закриють для руху транспорту

Наступної неділі, 12 травня, у Львові відбудеться другий від початку великої війни напівмарафон під гаслом «Не зупиняйся!», присвячений оборонцям України. На час забігу деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами.



Як розповіли у львівській мерії, серед учасників напівмарафону — військовослужбовці ЗСУ і ветерани, які отримали тяжкі поранення на війні, рятувальники, волонтери, лікарі та люди, які проходять реабілітацію в центрі «Незламні». Організаторами заходу є «Нова пошта», компанія NewRun за сприяння Львівської міської ради.

11 травня буде організована видача стартових пакетів усім учасникам, а також відбудуться дитячі забіги на 100 м і 500 м. А 12 травня пройдуть забіги на 1, 5, 10, 21 км і командна пʼятірка. У межах події відбудеться і спеціальний забіг на 1 кілометр — дистанція «Забіг подяки».

Зареєструватися на напівмарафон можна на офіційному сайті заходу до 6 травня включно.

Якими вулицями пройде забіг (фото ЛМР)

У неділю, 12 травня, на час забігів, з 8:30 до 13:45 частину вулиць перекриють для руху транспорту. Зокрема, тимчасово закритими будуть пл. Галицька (перетин з вул. Галицькою) – просп. Т. Шевченка – вул. Дж. Дудаєва вул. С. Томашівського – вул. М. Скорика – пл. Є. Маланюка – вул. М. Вороного – пл. А. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського до вул. Б.Хмельницького.

«Буде перекрито в першу чергу просп. Свободи в напрямку до Оперного театру, просп. Чорновола до перехрестя з вул. Липинського. На кільці вул. Липинського – просп. Чорновола буде можливий поворот із просп. Чорновола в напрямі центру на вул. Липинського в напрямі вул. Єрошенка. Це буде єдиний доступний маневр. Проте вся вул. Липинського від просп. Чорновола до вул. Б.Хмельницького буде перекрита на час проведення марафону. Кільце вулиць Липинського – Б.Хмельницького буде проїзне в напрямі вул. Б.Хмельницького, а також з вул. Кукурудзяної.

Тож автобусні маршрути, які їдуть по цих вулицях, чи перетинають їх, будуть змінені. На час забігу тролейбус №33 та трамвай №7 тимчасово не курсуватимуть. А трамваї №1, №2, №6 та №9 їхатимуть за зміненими маршрутами», – розповів керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Повний перелік автобусних маршрутів, які 12 травня курсуватимуть зі змінами, можна переглянути тут.