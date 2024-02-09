Дружини військовослужбовців зазначають, що їхні чоловіки 22 місяці без ротації

У п’ятницю, 9 лютого, у селі Далява Дрогобицького району дружини військових вийшли на мирний мітинг з вимогою здійснити ротацію їхніх рідних. Про це повідомив Telegram-канал «Дрогобич Live» о 12:48. Перекриття відбувається на трасі Львів – Дрогобич. Приблизно за півтори години блокування руху припинили.

«В селі Далява, як їхати на Меденичі, люди перекрили дорогу та відбувається мирний мітинг. Транспорт стоїть!», – йдеться у повідомленні.

Учасники мітингу безперервно ходять по пішохідному переході, в результаті чого ускладнився рух транспорту. Жінки тримають у руках плакати із різними надписами, зокрема, «Військові заслуговують на відпочинок».

Дружини військовослужбовців зазначають, що їхні чоловіки 22 місяці без ротації та потребують відновлення. Машини пропускають кожні 15 хвилин.

О 14:13 у Telegram-канал «Дрогобич Live» повідомили, що проїзд для транспорту відкритий. На опублікованому відео видно, що учасники мітингу стоять вздовж дороги, на місці присутня поліція.