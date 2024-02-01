У четвер, 1 лютого, у Львові рідні захисників Маріуполя влаштували акцію-розколяду «Стань голосом полонених». Мета події — нагадати усьому світу про тих, хто героїчно обороняв місто Марії і вже другий рік перебуває в російському полоні. До розколяди долучився і вертеп.

Рідні полонених захисників Маріуполя зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченку у центрі міста. Вони прийшли з плакатими із різними написами: «Не мовчіть. Полон вбиває», «Наші серця у полоні», «Поверніть захисників Маріуполя».

У львівській спільноті є понад 50 родин полонених захисників Маріуполя. Сім'ї кажуть, що їм нічого не відомо про рідних, які залишаються у ворожій неволі. Лише зазначають, що азовців росіяни тримають у найгірших умовах та катують.

«Ви знаєте, що в січні відбулися два обміни і загалом обміняли 437 українців, ми дуже раді, що вони вже повернулися на рідну землю, але, на жаль, жодного азвоця немає серед них. Є захисники Маріуполя, але азовців немає», – розповіла представниця родин захисників Маріуполя Ірина Новосядло.

Зазначимо, наразі у полоні залишаються майже 2 тисячі оборонців Маріуполя.