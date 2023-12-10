Захисники Маріуполя з полку "Азов" вже понад 1,5 роки перебувають в російському полоні

У неділю, 10 грудня, у Львові біля Оперного театру відбулась мирна акція рідних полонених захисників Маріуполя, які вже більше, ніж 1,5 роки перебувають в російському полоні. Про це повідомляє Суспільне.

Акцію організували, щоб привернути увагу до відсутності обмінів, а також вкотре нагадати про бездіяльність «Червоного хреста» і ООН.

Рідні захисників принесли плакати із закликами: «Не мовчи – полон вбиває», «Моє серце майже два роки у полоні», «Де Азов?» тощо.

«Ми прагнемо, щоб кожен пам'ятав про оборонців "Азовсталі", які понад 560 днів перебувають в катівнях ворога, та боровся за їхнє визволення. Пам'ятайте, що полон – не опція збереження життя, що полон – вбиває. Їх другий рік катують», — кажуть організатори акції.

Рідні полонених Росією захисників Маріуполя планують щосуботи або через суботу виходити на акцію. Одна з учасниць, мама 22-річного полоненого військового, сказала, що рідних військовополонених просили не виходити на акцію до кінця листопада, але вже майже середина грудня, а обмінів полоненими немає.

Додамо, що такі ж акції 10 грудня відбулися у Вінниці, Одесі та Черкасах.

Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 22 захисники. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що це був 48-й обмін, який вдалося провести. Після того нові обміни не відбувалися. За словами омбудсмена, наразі додому з полону повернулися 2598 українців.