Офіси омбудсменів в Україні та Росії домовилися про відвідини полонених. Про це у четвер, 30 листопада, повідомив український Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема у РФ представники російського омбудсмена відвідали 119 українських захисників, а представники українського уповноваженого відвідали таку ж кількість російських військових в Україні.

Росіяни, які поспілкувалися з українськими захисниками, заявили, що тим надають медичну допомогу і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам. Полонені українські військові записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам.

Тим часом працівники українського Офісу поспілкувалися із російськими солдатами та переконалися, що Україна дотримується Женевських конвенцій.

«Кожен росіянин у полоні ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю, має можливість виходити на прогулянки. Медична допомога надається за зверненнями полонених. Також кожному передали гуманітарні пакунки із речами та продуктами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що востаннє обмін полоненими відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула з російського полону ще 22 захисники. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що це був 48-й обмін, який вдалося провести. Після того нові обміни не відбувалися. За словами омбудсмена, наразі додому з полону повернулися 2598 українців.