Повернені захисники боролися проти окупантів на Східних та Південних напрямках

Україна повернула з полону 45 військовослужбовців, а також двох цивільних українців. Окрім того, в Україну повернули двох незаконно вивезених дітей, повідомив у четвер, 6 липня, голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед повернених з полону воїнів є бійці ЗСУ, Національної гвардії та ДПСУ. За словами Андрія Єрмака, серед них є поранені. Українських захисників повернув Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з Офісом Президента.

«Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків», – повідомив Андрій Єрмак.

Окрім того, до України повернули двох малолітніх дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Йдеться про 6-річного хлопчика Рената та його сестру, 10-річну Варвару, матір яких була бойовим медиком і також потрапила у полон.

«Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення», – заявив Андрій Єрмак.

Повернені діти вже зустрілися зі своїми батьками. Голова ОП зазначив, що координаційний штаб та омбудсмен Дмитро Лубінець продовжують працювати над поверненням депортованих дітей та над притягненням Росії до відповідальності за воєнні злочини.