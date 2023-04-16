Полонених повертали у кілька етапів в межах великоднього обміну

В межах великоднього обміну Україна повернула додому 130 полонених громадян. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у неділю, 16 квітня.

Військовополонених українців повертали протягом останніх днів у кілька етапів. За словами Андрія Єрмака, повернути додому вдалося військових, прикордонників, представників Нацгвардії та ДССТ.

Службовці потрапили у полон на гарячих напрямках – Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському. 48 з них вважалися зниклими безвісти, повідомили у прес-службі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них», – написав Андрія Єрмак.

Загалом до України повернули 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначимо, 10 квітня до України з російського полону повернулися 100 українських військовослужбовців. Серед врятованих полонених є оборонці острова Зміїного, Гостомеля та «Азовсталі». На жаль, є поранені та хворі різного ступеню тяжкості, або ж ті, хто зазнав катувань.