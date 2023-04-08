Бійці СБУ жартують, що «прибирають сміття» з української землі

Бійці підрозділу спеціального призначення Служби безпеки України показали, як воюють проти російських загарбників, назвавши це відео «суботньою толокою». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Спецпризначенці Служби безпеки України долучаються до всеукраїнської суботньої толоки – прибираємо сміття з нашої прекрасної землі! З чистими намірами і сильним духом готуємося до Великодня. Працюємо разом до повної Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України викрила та знешкодила групу злочинців, які тероризували мешканців одного з районів Дніпра. Злочинці вимагали гроші у підприємців та погрожували розправою.