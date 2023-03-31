Бандою дистанційно керував дніпровський кримінальний авторитет

Служба безпеки України викрила та знешкодила групу злочинців, які тероризували мешканців одного з районів Дніпра. Злочинці вимагали гроші у підприємців та погрожували розправою. Одного з містян група викрала та знущалася над ним.

Про це повідомили у п'ятницю, 31 березня, у прес-службі СБУ. Більшість членів банди є неодноразово судимими за особливо тяжкі злочини. Керував групою місцевий кримінальний авторитет, який перебуває в місцевому СІЗО.

«Зловмисники спеціалізувались на розбійних нападах та вимаганні грошей з громадян, у тому числі представників малого і середнього бізнесу. Учасники банди викрали місцевого підприємця та примусово утримували його в орендованому приміщенні. Там потерпілого били та чинили психологічний тиск», – розповіли у прес-службі СБУ.

Банді вдалося винести з квартири підприємця понад мільйон гривень. Щоб приховувати свою злочинну діяльність, члени групи постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

Правоохоронці затримали усіх членів банди – п'ятьох під час того, як вони намагалися викрасти ще одну людину, а ще чотирьох – під час обшуків. Злочинцям оголосили про підозру за ст. 146 ККУ (викрадення людини), ст. 186 ККУ (грабіж) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).