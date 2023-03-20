Осередки «Компартії Радянського Союзу» діяли в Києві та шести областях і курувалися з Москви

Служба безпеки України нейтралізувала в Києві та ще шістьох областях підпільні осередки так званої «Комуністичної партії Радянського Союзу». Як пояснили в СБУ, йдеться про організацію, яку контролює російська ФСБ. Вона бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України.

Як повідомила СБУ в понеділок, 20 березня, після повномасштабного вторгнення організатори об’єднання намагались створити в Україні розгалужену мережу власних «обкомів». Їхні «активісти» мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати «комендатури» для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. До власних осередків агітували приєднуватись місцевих жителів, у тому числі колишніх та чинних військових, які розпочинали службу за часів СРСР.

«Встановлено, що прокремлівську організацію очолює Юрій Щіпков – керівник «Центрального комітету більшовиків», який перебуває у Москві. Саме за його вказівкою було створено підпільні «філії» об’єднання у Києві, а також Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій та Чернігівській областях. До їх функціонування ворог залучив більше ніж 45 осіб, які використовували власні оселі для конспіративних зустрічей учасників ворожого підпілля та планування підривних заходів», – наголосили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, вказівки на проведення злочинних дій отримували безпосередньо від очільника московського ЦК через спеціально створений анонімний Telegram-канал. Однак СБУ стверджує, що завдяки її оперативному втручанню жоден із ворожих планів щодо підривної діяльності не був втілений у життя.

Під час обшуків за місцями проживання учасників підпільних осередків КПРС правоохоронці виявили:

російські паспорти;

незареєстровану зброю та боєприпаси;

мобільні телефони із доказами листування з російським «куратором»;

прокремлівські агітаційні матеріали.

Одному з організаторів об’єднання вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 109 (розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницького захоплення державної влади);

ст. 436 (публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту).

«Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних», – додали в СБУ.