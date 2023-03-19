У Новій Каховці партизани ліквідували офіцера окупаційної поліції Херсонської області

У тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці підірвали автомобіль призначеного окупантами командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області.

За даними інформаційного центру Слідчого комітету РФ у Telegram, 17 березня невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС.

«Пізніше, коли чоловік зі своєю родиною рухався по проспекту Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив, внаслідок чого поліцейський помер на місці, а його дружина та донька зазнали тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, під крило авто було закладено вибухівку в Скадовську .

«У Херсонській області вбито так званого командира взводу ППС. Під крило авто було закладено вибухівку в Скадовську», – написав Хлань та оприлюднив відео.

Зазначається, що слідчі органи СК Росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу, а також замаху на вбивство його дружини, начальника штабу, та доньки.