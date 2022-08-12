Українські партизани підірвали колаборантів на Херсонщині та Луганщині. Обох зрадників доправили до лікарні з важкими пораненнями.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що 12 серпня в результаті ранкового вибуху у Мелітополі поранено колабранта, одного з очільників виборчого штабу «Єдиної Росії» Олега Шостака. Внаслідок вибуху той отримав важкі поранення сідниць.

«...Сьогодні: у колаборантів підгорає "заднє місце". В прямому сенсі. По заслугах отримав один з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії" – керівник пропагандистського відділу роботи з ЗМІ Олег Шостак. Близький поплічник Євгена Балицького, який протягом довгого часу був маріонеткою його приватного місцевого телеканалу "МТВ-Плюс" ... Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стулі рівно – його частину тіла для сидіння буквально підірвано», – написав Федоров.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що в окупованому Старобільську підірвали автомобіль з місцевим колаборантом.

«В окупованому Старобільську "добрі люди" підірвали автівку з місцевим колаборантом – "начальником МРЕВ". Він в лікарні. Авто колаборанта підірвали 11 серпня, наразі він у лікарні у важкому стані. "Начальник МРЕВ" співпрацював з окупантами ще з 2014 року», – написав Гайдай.

Гайдай зазначив, що партизани на Луганщині «працюють чудово».