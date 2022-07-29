Партизани підпалили поля з зерном, біля яких розташована російська техніка, фортифікації і мінні поля

Біля окупованого Маріуполя Донецької області партизани підпалили поля з зерном, аби росіяни не могли його вкрасти. Вогонь з полів рухався в напрямку російських складів зі зброєю, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Наша група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально. Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя», – написав він у Telegram у п’ятницю, 29 липня, і опублікував відповідні фото.

За його словами, вогонь рухався в бік окупованих Новоазовська і Донецька. Також поруч з полями, які горять, розташовані ворожі фортифікації, склади техніки з боєкомплектом і мінні поля, які створили росіяни.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що росіяни налагодили електропостачання порту в Маріуполі і готуються вивозити з міста вкрадене зерно.

Зазначимо, що крадене на окупованих територіях України зерно росіяни вивозять до Туреччини і Сирії.