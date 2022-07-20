Російські суховантажні судна «Матрос Кошка» і «Матрос Пожинич» із викраденим українським зерном загальною масою 54 тис. тонн 13 липня планували захід до порту Бейрут у Лівані, проте ліванська влада заборонила їхнє розвантаження, повідомило 20 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У повідомленні йдеться, що через це судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус. За інформацією воєнної розвідки, з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками на Близький Схід та до країн північної Африки.

Також українська розвідка повідомила, що окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановлення сполучення з Ростовом для вивезення до Росії українського металу. Проте суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Нагадаємо, наприкінці червня Росія вивезла до Туреччини сім тисяч тонн зерна, вкраденого на окупованих територіях Запорізької області. Турецька влада судно затримала, але згодом відпустила.

Як встановили журналісти-розслідувачі з програми «Схеми», Росія вивозила до Туреччини вкрадене в Україні зерно до Туреччини і раніше.