Росіяни відправили з Бердянська перше судно з краденим зерном
Окупанти вивезли 7 тис. тонн українського зерна до «дружніх країн»
Окупанти повідомили про відправку з Бердянська першого судна з краденим українським зерном. Про відправку вантажного судна у четвер, 30 червня, повідомив голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.
«Після кількох місяців простою з Бердянського морського торгового пору вийшло перше судно», – написав у своєму Telegram Балицький.
Він повідомив, що безпеку вантажу забезпечують кораблі і катери Новоросійської воєнно-морської бази ЧФ. Також інженерні підрозділи цієї бази займалися розмінуванням порту.
Російський Interfax з посиланням на Балицького повідомив, що до «дружніх країн» попрямує 7 тисяч тонн зерна.
Зерно, яке російські окупанти крадуть та відбирають в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, вивозять в окупований Крим, а також у Росію та Сирію. Зокрема в Сирію РФ вже відправила 100 тис. тонн пшениці вартістю 40 млн доларів.
У Мінагрополітики кажуть, що загалом росіяни викрали вже понад 400 тис. тонн українського зерна – третину запасу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони пробували продати Єгипту.
Проте окупанти не тільки крадуть українське зерно, а й руйнують зерносховища. Зокрема сьогодні на Дніпропетровщині росіяни знищили склад із 40 тоннами зерна. Також раніше зруйнували другий за величиною зерновий термінал в Україні у Миколаєві. Також росіяни блокують вивезення українського зерна до Європи.
Представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель назвав воєнним злочином блокаду Росією українського зерна.
Нагадаємо, що вночі російські окупанти втекли з острова Зміїний, звільнення якого відкриває ймовірність відновлення судноплавства з Одеси.