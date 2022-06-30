З Бердянська відправилося судно з 7 тис. т краденого українського зерна

Окупанти повідомили про відправку з Бердянська першого судна з краденим українським зерном. Про відправку вантажного судна у четвер, 30 червня, повідомив голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

«Після кількох місяців простою з Бердянського морського торгового пору вийшло перше судно», – написав у своєму Telegram Балицький.

Він повідомив, що безпеку вантажу забезпечують кораблі і катери Новоросійської воєнно-морської бази ЧФ. Також інженерні підрозділи цієї бази займалися розмінуванням порту.

Російський Interfax з посиланням на Балицького повідомив, що до «дружніх країн» попрямує 7 тисяч тонн зерна.

Зерно, яке російські окупанти крадуть та відбирають в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, вивозять в окупований Крим, а також у Росію та Сирію. Зокрема в Сирію РФ вже відправила 100 тис. тонн пшениці вартістю 40 млн доларів.

У Мінагрополітики кажуть, що загалом росіяни викрали вже понад 400 тис. тонн українського зерна – третину запасу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони пробували продати Єгипту.

Проте окупанти не тільки крадуть українське зерно, а й руйнують зерносховища. Зокрема сьогодні на Дніпропетровщині росіяни знищили склад із 40 тоннами зерна. Також раніше зруйнували другий за величиною зерновий термінал в Україні у Миколаєві. Також росіяни блокують вивезення українського зерна до Європи.

Представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель назвав воєнним злочином блокаду Росією українського зерна.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти втекли з острова Зміїний, звільнення якого відкриває ймовірність відновлення судноплавства з Одеси.