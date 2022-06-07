Після обстрілу росіянами зернового терміналу «Ніка-Тера» спалахнула масштабна пожежа

Голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель прокоментував останній ракетний удар Росії по Миколаєву, який знищив склад із зерновим шротом.

«Ще один ракетний удар Росії, який посилює глобальну продовольчу кризу. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві», – заявив Боррель.

Він додав, що на тлі таких повідомлень дезінформація, яку поширює президент Росії Владімір Путін, аби уникнути відповідальності, «виглядає ще цинічнішою».

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

Російські загарбники 4 червня обстріляли інфраструктурний об’єкт у Миколаєві. Через обстріл загорілися склади із зерновим шротом. Вогонь знищив два складських приміщення, ніхто не постраждав. За інформацією місцевих ЗМІ, російські ракети вдарили по спеціалізованому порту «Ніка-Тера», який за підсумками 20-2021 років увійшов до трійки найбільших зернових терміналів за обсягами перевалки.

Зазначимо, що російські війська і раніше завдавали ударів по складах із продовольством. Зокрема, на початку травня вони випустили ракети по складу і елеватору із зерном на Дніпропетровщині.

Росія заблокувала в українських портах понад 20 млн тонн зерна, яке поступово краде, вивозить і намагається продати.