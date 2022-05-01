Один зі складів був порожнім, в іншому зберігалося зерно, обидва склади зруйновані

Росіяни в неділю, 1 травня, завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області і влучили в склади, де зберігалося зерно, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«У нас “приліт” у Синельниківському районі. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані», – написав Резніченко в Telegram.

За його словами, постраждалих унаслідок цієї ракетної атаки немає. Однак згодом Резніченко повідомив про ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я, поранено жінку. Однак з чого саме відбувся обстріл він не уточнив.

Як повідомила на брифінгу головна фахівчиня відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань, яку процитувало «Суспільне», на подвір’я пораненої жінки впали уламки ракети, імовірно, випущеної з комплексу «Точка-У». Пораненій жінці – 71 рік.

Також на території подвір’я внаслідок потрапляння уламку ракети згоріли дві тонни сіна і загинула корова.

Нагадаємо, напередодні у Синельниківському районі Дніпропетровської області росіяни влучили ракетами у порожні фермерські склади. А в неділю вдарили по сховищу з добривами у Миколаївській області.

Загалом за час війни Росія випустила по Україні ракет на суму, яка вже перевищила 7,5 млрд доларів.