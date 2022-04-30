Росіяни завдали ракетного удару по порожніх фермерських складах на Дніпропетровщині
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Вранці в суботу, 30 квітня, росіяни завдали ракетного удару по двох фермерських складах у Синельниківському районі Дніпропетровської області.
За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російська ракета влучила у два порожні ангари. Він також стверджує, що внаслідок ракетної атаки постраждалих немає.
«У нас “приліт” у Синельниківському районі. Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з “денацифікації” двох пустих ангарів», – написав Резніченко у Telegram, але не зазначив, у якому саме населеному пункті це сталося.
Він також опублікував фото наслідків влучання російської ракети у вищезгадані ангари.
Нагадаємо, за час війни Росія випустила по Україні ракет на суму 7,5 млрд доларів.