Росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині вранці 30 квітня

Вранці в суботу, 30 квітня, росіяни завдали ракетного удару по двох фермерських складах у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російська ракета влучила у два порожні ангари. Він також стверджує, що внаслідок ракетної атаки постраждалих немає.

«У нас “приліт” у Синельниківському районі. Ракета влучила у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Успішна операція орків з “денацифікації” двох пустих ангарів», – написав Резніченко у Telegram, але не зазначив, у якому саме населеному пункті це сталося.

Він також опублікував фото наслідків влучання російської ракети у вищезгадані ангари.

Нагадаємо, за час війни Росія випустила по Україні ракет на суму 7,5 млрд доларів.