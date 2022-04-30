Окупанти ракетами обстріляли злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту

У суботу, 30 квітня, війська держави-терориста Росії завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено злітно-посадкову смугу аеропорту, йдеться у повідомленні оперативного командування «Південь», яку поширив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе», – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, очільник ОВА Максим Марченко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Одеському аеропорту травмованих та загиблих немає.

«Ракети випустили з території тимчасово окупованого Криму БРК «Бастіон»», – цитує чиновника «Суспільне. Одеса».

Війська РФ у середу, 27 квітня, знову завдали повторного ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Голова Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у невизнаній «Придністровській молдавській республіці», де Росія тримає «миротворчий» контингент.