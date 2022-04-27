Війська РФ у середу, 27 квітня, знову завдали повторного ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Першим про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Сьогодні о 6:45 повторний ракетний обстріл того самого моста через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає», – наголосив Камишін.

Ступінь ураженості інфраструктури рятувальники визначать пізніше.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук згодом повідомив, що внаслідок повторного ракетного обстрілу міст через Дністровський лиман зазнав руйнації.

26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено міст через Дністровський лиман у Затоці. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко припустив, що ударом по мосту через Дністровський лиман Росія намагалася відрізати частину Одещини та створити напруженість на фоні вибухів у невизнаній «Придністровській молдавській республіці», де Росія тримає «миротворчий» контингент.