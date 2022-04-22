У російській армії назвали завданням російських військ на «другій фазі спецоперації» встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Про це заявив заступник командувача Центрального військового округу РФ, пише ТАСС.

За словами військового чиновника, російська армія повинна перш за все «встановити повний контроль над Донбасом».

За його словами, «контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим та впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ».

А «контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де нібито «відзначаються факти утисків російськомовного населення».

Нагадаємо, що Росія до початку війни заперечувала плани наступу на Україну.

Після початку вторгнення головними аргументами були так зване «визволення Донбасу», тобто ще більш масштабне захоплення сходу України, а також удавана небезпека для РФ у разі вступу України до НАТО.

Наступаючи на сході України, Росія продовжує заперечувати наміри захопити Україну та повалити її законну владу, тоді як західні розвідки впевнені, що Київ та контроль України залишаються головними цілями Путіна.