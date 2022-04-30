Вилучено велику кількість різноманітної зброї, комуністичну символіку, рекламні брошури з пропагандою

В Одесі спецслужби держави-терориста Росії готували провокації до роковин трагедії в Будинку профспілок, що сталася 2 травня, 2014 рокую Їхньою метою була організація масових заворушень.

Як повідомила прес-служба Національної поліції України 30 квітня, російські спецслужби через підконтрольних їм представників криміналітету планували дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурювання до масових заворушень.

Вони мали намір організувати в Одесі протести та заколоти, спрямовані на повалення державного устрою України, зазначили в Нацполіції.

Для запобігання провокаціям оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, підозрюваних у підготовці злочинів.

Зокрема, вже вилучено велику кількість різноманітної зброї, комуністичну символіку, рекламні брошури з пропагандою, посібники з правилами діяльності диверсантів, а також гранати, патрони, мобільні телефони й електронні носії інформації.

«Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надано правову кваліфікацію», – пообіцяли в поліції.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички проросійських «прихильників федералізації» з так званого «антимайдану» і прихильників єдності України, які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). 42 людини згоріли у пожежі в Одеському будинку профспілок, ще шість – під час сутичок на Грецькій вулиці та Грецькій площі. Сутички спровокували проросійські активісти, які напали на марш за єдність України, який організували футбольні уболівальники клубів «Чорноморець» і «Металіст». Однак Росія звинувачує у тих подіях саме учасників маршу за єдність України.

В умовах воєнного стану Одеська обласна військова адміністрація запровадила на території Одеси тривалу комендантську годину, яка триватиме з вечора неділі, 1 травня, до ранку вівторка, 3 травня.