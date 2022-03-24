СБУ заблокувала мережу ботів, які працювали на Росію та, зокрема, надсилали закарпатським угорцям смс-повідомлення з погрозами нібито від українців. Ботами керував мешканець Києва, до його групи входило близько 20 осіб, які мали свої чіткі обов’язки. Відомо, що окрім Закарпаття боти працювали в Києві, Дніпрі, Одесі та Вінниці.

Як у четвер, 24 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, українські спецслужби викрили групу осіб, яка на замовлення закордонного антиукраїнського центру РФ, відпрацьовувала інформаційні «вкиди», направлені на розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Йдеться, зокрема, про масову розсилку смс-повідомлень із погрозами мешканцям Берегівського району, де мешкає багато етнічних угорців.

«За версією слідства, діяльністю ботоферми на території України керував уродженець столиці, який наразі переховується за кордоном. До угруповання входило близько 20 осіб, з чітко розподіленими обов’язками: регіональні керівники, адміністратори сервісів та технічний персонал», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

У Службі безпеки уточнюють, що анонімні погрози отримували не лише мешканці західних регіонів України. Група зловмисників, яка розсилала провокаційні повідомленні, діяла через мережу ботоферм у Києві, Дніпрі, Одесі та Вінниці.

«Під час обшуків в Одесі правоохоронці вилучили телекомунікаційне обладнання, сім-картки операторів зв’язку, серверне обладнання, записи, що підтверджують протиправну діяльність», – зазначається у повідомленні СБУ.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 ККУ. Тривають слідчі дії у інших областях країни. Співробітники спецслужби встановлюють всіх осіб, які можуть бути дотичні до діяльності ботоферм.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, СБУ повідомила про черговий російський інформаційний вкид щодо нібито бажання угорської громади Закарпаття від’єднатися від України. Окрім цього, мешканцям Берегівського району, де зосереджена значна частина закарпатських угорців, надійшли смс-повідомлення із погрозами начебто від українців.

Зазначимо, схожий текст із закликом антиугорського змісту вже розповсюджувався у Берегові у травні 2021 року. Тоді СБУ викрила організаторів поширення антиугорських листівок на Закарпатті. Ними виявилися троє чоловіків, двоє з яких – переселенці з м. Луганськ. Чоловіки діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за 500 доларів. Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в у Берегові. На листівках був текст антиугорського змісту: «Мадярів на ножі! Геть з української землі! Даємо Вам один тиждень і почнемо труїти як щурів! Слава нації! Смерть ворогам!». Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.