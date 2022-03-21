Агент ФСБ сформував групу диверстантів, яка під виглядом тероборони планувала виїхати в Київ

В Ужгороді затримали диверсійну групу, яка готувала злочини на території України. Про знешкодження російських диверсантів ввечері понеділка, 21 березня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, оприлюднивши фото із затримання у Telegram. Також про ліквідацію агента ФСБ, який керував групою диверсантів та планував замах на президента України повідомив ужгородський депутат Віталій Глагола, який часто публікує інформацію від правоохоронних органів та спецслужб ще до офіційного оприлюднення. У прес-службі СБУ цю інформацію поки ніяк не коментують та затримання не підтверджують, але і не спростовують.

Як повідомляє депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола у Telegram, керівника групи – агента ФСБ Росії – затримали в Ужгороді під час закупівлі зброї. Віталій Глагола стверджує, що диверсійну групу та її керівника ліквідувала військова контррозвідка.

«Військовою контррозвідкою ліквідовано диверсійну групу, що планувала здійснити замах на Президента України та провести диверсії у Києві й інших регіонах України. У рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) під час контрольованої закупівлі зброї у в Ужгороді затримано «на гарячому» організатора та керівника диверсійної групи який є встановленим агентом ФСБ РФ», – повідомив Віталій Глагола.

Віталія Глаголи/Telegram

За словами депутата, затриманий російський агент на виконання завдання ФСБ формував диверсійну до 25 осіб, займався їх озброєнням та забезпеченням транспортом. «Планувалось, під видом підрозділу ТрО, їх висунення до Києва та проведення злочинних дій в урядовому кварталі», – стверджує Віталій Глагола.

У прес-службі СБУ та в обласному управлінні ZAXID.NET ситуацію із затриманням диверсійної групи в Ужгороді наразі не коментують, посилаючись на неможливість розголошувати інформацію. Затримання агента ФСБ і ліквідацію диверсійної групи поки не підтверджують, але й не спростовують.

Разом із тим, про затримання диверсійної групи повідомив і голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у Telegram. «Знешкодили диверсійну групу, яка готувалася до вчинення злочинів на території України. Проводяться слідчі дії»,– зазначив Віктор Микита.

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