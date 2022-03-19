Під час обшуку в шпигуна вилучили дві гранати РГД-5 з запалами, а також чотири комплекти та патронів

На Рівненщині затримали чоловіка, який повідомляв російським спецслужбам інформацію про передислокацію українських військ і розташування військових частин. Відомо, що інформатор також виявляв бажання очолити окупаційні органи у випадку, якщо територію Рівненської області буде захоплено Росією.

Про затримання інформатора повідомили у прес-службі Рівненської військової адміністрації в суботу, 19 березня. Як встановило слідство, колаборант повідомляв представника російської спецслужби про шляхи передислокації військової техніки ЗСУ та місця розташування військових частин з метою завдання авіаційних ударів.

Крім цього, злочинець виявив бажання очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області.

«18 березня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зрадника, у нього вилучено 4 боєкомплекти патронів до автоматичної зброї та дві гранати РГД-5 із запалами до них. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Йому вже оголошено про підозру, вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомляє прокуратура.

Дії чоловіка кваліфікують за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.