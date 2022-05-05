Суд призначив мешканцю Сарн 12 років тюрми за державну зраду та співпрацю з російськими спецслужбами. У перші дні війни він повідомляв російським кураторам про переміщення української техніки. Крім того, він планував очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами Рівненщини.

Вирок Сарненський суд призначив у четвер, 5 травня. У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди, ще до початку широкомасштабного вторгнення окупантів встановив зв'язок з представником спецслужби РФ. Після цього він збирав і передавав йому дані про шляхи переміщення техніки ЗСУ та місця розташування військових частин.

«На вимогу своїх кураторів сарненчанин 24 лютого зібрав і надав інформацію про рух військової техніки ЗСУ, що рухалась із Сарн, а вже 25 лютого повідомив про виявлену ним техніку та озброєння на території однієї із військових частин. Цю інформацію ворог міг використати для подальшого нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Крім того, чоловік виявляв бажання і готовність очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненської області», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

Під час обшуків у нього вилучили чотири боєкомплекти набоїв та дві гранати РГД-5 із запалом до них, які він придбав та зберігав без передбаченого законом дозволу.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Суд визнав його винним у порушенні ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі збоєю) і призначив йому 12 років тюрми.

Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.