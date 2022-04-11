Наразі засуджена шпигунка переховується на території Росії

Рівненський суд заочно призначив 13 років тюрми 52-річній мешканці Донецька, яка передавала росіянам інформацію про переміщення українських військ. Мережу інформаторів вона створила ще у 2017 році. Учасники збирали дані про переміщення українських військових та техніки, задіяної у АТО-ООС, і згодом передавали її російським спецслужбам та представникам так званої «ДНР». Відомо, що наразі жінка переховується у Росії.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо у понеділок, 11 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Розслідувати цю Рівненській прокуратурі доручив Офіс Генпрокурора. У суді слідчі довели, що 52-річна жителька Донецька, діючи з ідеологічних мотивів, у 2017 році разом з іншими особами створила та забезпечила функціонування мережі інформаторів.

Учасники цієї мережі здійснювали збір даних щодо переміщення підрозділів та військової техніки Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, задіяних у проведенні операції Об’єднаних сил на території Донецької області.

«Зібрана інформація передавалась представникам спецслужб РФ та незаконним збройним формуванням так званої «ДНР» для проведення артилерійських обстрілів місць дислокації військових та правоохоронних підрозділів України на території Донецької області», – йдеться у повідомленні.

Як уточнив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, суд прийняв рішення заочно. Наразі шпигунка переховується у Росії.

Рівненський міський суд визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч.1 ст. 358-3 ККУ (підроблення документів). Їй призначили 13 років ув'язнення з конфіскацією належного майна. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.