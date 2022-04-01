Диверсанта затримали працівники СБУ у вересні 2020 року на території водоканалу

На Рівненщині суд призначив 13 років тюрми диверсанту, який у вересні 2020 року намагався підірвати один з об'єктів на «Рівневодоканалі». Це завдання він виконував за вказівкою російського куратора. Співпрацювати з ворожими спецслужбами чоловік почав з травня 2020, він сам вийшов на зв'язок з працівником ФСБ.

Про рішення Гощанського міськрайонного суду повідомила прес-служба Офісу Генпрокурора у п'ятницю, 1 квітня. В ході судового розгляду прокурор довів, що чоловік у травні 2020 року з власної ініціативи встановив контакт та вийшов на зв'язок з особою, яка представилась працівником ФСБ країни-агресора. Пізніше він виконував завдання цієї особи, зокрема, збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області.

«Крім того, засуджений у вересні 2020 року за завданням свого куратора шляхом дистанційного підриву намагався знищити один з об’єктів критичної інфраструктури «Рівнеоблводоканалу». На місці злочину його затримали співробітники Управління СБУ в Рівненській області», – йдеться у повідомленні.

Відтак мешканця Одещини визнали винним у порушенні одразу двох статтей ККУ: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч.2 ст. 113 (диверсія). Вироком Гощанського районного суду чоловіка засуджено до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.