За словами місцевих, чоловік часто виїжджав до населених пунктів, де відбувались авіаудари

На Рівненщині поліція затримала підозрілого 23-річного чоловіка з Кривого Рогу, який місяць прожив у землянці. Правоохоронцям він пояснив, що від початку війни він приїхав на Рівненщину до своєї бабусі, однак з перших же днів спільного проживання посварився з нею і пішов жити у землянку. Зі слів місцевих мешканців, незнайомець часто виїжджав із села, в тому числі й до тих населених пунктів, де відбувались ворожі авіаудари. Наразі чоловіка перевіряє СБУ.

Як повідомили у прес-службі поліції Рівненщини, про підозрілого чоловіка поліцейського офіцера громади повідомили мешканці села Грушвиця Друга Рівненського району. За їхніми словами, незнайомець часто виїжджав, зокрема й до тих населених пунктів, де ставалися авіаудари. Ввечері 31 березня чоловіка затримали правоохоронці.

З’ясувалося, що 23-річний уродженець Кривого Рогу майже місяць проживав у землянці, яку викопав власноруч у лісовому масиві.

«Пояснив поліцейським, що у селі нібито мешкає його бабуся, до якої приїхав із початком повномасштабного вторгнення. Однак, з його слів, уже в перші дні проживання з нею почалися конфлікти, тож молодик залишив будинок», – йдеться у повідомленні.

При собі чоловік мав два мобільних телефони та планшет. Цифрову техніку також перевірятимуть працівники СБУ.