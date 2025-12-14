Демократична партія в Гонконзі проіснувала 31 рік

У Гонконзі припинила роботу остання опозиційна до Китаю Демократична партія. Про це повідомило у неділю, 14 грудня, агентство Bloomberg.

За розпуск партії проголосували її ж члени. Загалом Демократична партія Гонконгу існувала 31 рік.

Партія, заснована у 1994 році, була основною опозиційною силою, яка виступала за зменшення впливу Китаю та ширші демократичні реформи. Зокрема, Демократична партія вимагала реальних виборів та збереження широкої автономії Гонконгу.

У 2021 році Китай оголосив про зміну виборчих правил у Гонконзі. Згідно з ними, ключові посади формує спеціальний Виборчий комітет, до якого входять лояльні до китайської влади делегати та представники бізнесу. Фактично ці зміни означали, що Демократичну партію усунули від управління містом.

На нещодавніх виборах до законодавчого органу Гонконг продемонстрував другу найнижчу явку виборців за всю історію спостережень – близько 31,9%.

Нагадаємо, після того, як Велика Британія передала Гонконг Китаю, в Пекіні стверджували, що збережуть у місті демократичну систему до 2047 року. Втім, Китай дедалі більше впливає на Гонконг, зокрема просуваючи закони про переслідування активістів.