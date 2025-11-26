Учасники перевороту звертаються до населення

У середу, 26 листопада, у західноафриканській країні Гвінея-Бісау стався військовий переворот. Військовослужбовці заявили про повний контроль над країною за кілька днів після того, як там пройшли вибори, передає АР.

Біля президентського палацу у столиці країни Бісау сталася стрілянина. Військові заблокували головну магістраль, яка веде до комплексу та виступили на національному телебаченні.

Солдати заявили, що захопили владу та усунули з посади президента Гвінеї-Бісау Умара Ембало. Незадовго до звернення військових Емало повідомив, що його затримали.

Зазначимо, 23 листопада у країні пройшли президентські вибори, в яких взяв участь Ембало та представник опозиції Фернандо Діаша да Кошту. Обоє політиків вже заявили про свою перемогу, хоч офіційні результати мали оприлюднити 27 листопада.

Діаші да Кошту, а також голову виборчої комісії затримали військові. Будівлю ЦВК опечатали. Опозиція та представники громадянського суспільства припускають, що переворот може бути спробою президента Емало втримати владу після виборів.

Організатори перевороту наказали зупинити роботу всіх державних установ та медіа. Також вони дали розпорядження закрити кордон та ввести комендантську годину.

За даними RPT, військові, які оголосили про захоплення влади у Гвінеї-Бісау, належать до етнічної групи баланта. Більшість населення країни належить до цієї групи.