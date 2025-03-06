Антиурядові протести у Румунії, 1 березня 2025 рік

У Румунії шестеро громадян, серед яких відставний румунський генерал, отримали підозру у створенні злочинної групи з метою «підриву суверенітету і незалежності Румунії шляхом політичної дестабілізації та підриву обороноздатності країни». Про це в четвер, 6 березня, повідомила румунська служба «Радіо Свободи».

Прокурори розповіли, що злочинну групу сформували ще у 2023 році, а її учасники втілювали ретельно розроблений план з підриву румунської державності. Метою зловмисників мав стати державний переворот, який би вони здійснили за сприяння Росії.

У румунській прокуратурі не називають імен підозрюваних чи затриманих. За даними журналістів, одним із фігурантів розслідування є 101-річний генерал у відставці Раду Теодору. Він не був затриманий, але дочка Теодору повідомила про обшук в його будинку 5 березня.

Раду Теодору міг очолювати злочинну групу, що співпрацювала з росіянами

Прокуратура також стверджує, що організована злочинна група була створена під виглядом нібито законної організації й розвивалася за зразком структури військового типу, яку представляв генерал-майор у відставці. Група використовувала онлайн-платформи для вербування прихильників. Судові джерела повідомили, що йдеться про організацію Opus Nostrum, до складу якої також входить так званий «Командний штаб Влада Цепеша».

«Обвинувачені вжили заходів для проведення переговорів з іноземними військово-політичними структурами щодо виходу Румунії з військового альянсу, учасником якого вона є, усунення чинного конституційного ладу, розпуску політичних партій, створення нового уряду, сформованого членами організації, які обіймуть міністерські посади, усунення всіх службовців з державних установ, прийняття нової конституції, зміни назви, прапора та гімну країни», – повідомляє Директорат з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT).

Прокуратура також заявляє, що протягом січня двоє підсудних їздили до Москви, де контактували з людьми, які бажають підтримати зусилля організації із захоплення державної влади в Румунії.

6 березня прокуратура подала клопотання про запобіжний арешт для чотирьох обвинувачених і домашній арешт для двох інших.

Як писав ZAXID.NET, 5 березня румунське МЗС оголосило небажаними персонами військового аташе РФ у Бухаресті Віктора Маковського та його заступника Євгена Ігнатьєва. Дипломати мають покинути країну. Днем раніше Бухарест звинуватив Москву в «серії гібридних дій, спрямованих на підрив демократії в Румунії».