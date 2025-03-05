Віктора Маковського та Євгена Ігнатьєва оголосили персонами нон грата в Румунії

Румунія вислала військового аташе РФ у Бухаресті Віктора Маковського та його заступника Євгена Ігнатьєва. Дипломатів оголосили персонами нон грата на наступний день після того, як МЗС Румунії звинуватило Москву в «серії гібридних дій». Про це повідомила PAP в середу, 5 березня.

У міністерстві закордонних справ Румунії повідомили, що діяльність російських дипломатів порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року. Там відмовились надавати будь-які інші подробиці.

Агентство Reuters з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ повідомило, що Москва оголосила про заходи у відповідь.

Зазначимо, 4 березня Бухарест звинуватив Москву в «серії гібридних дій, спрямованих на підрив демократії в Румунії». Це стало відповіддю на критику спецслужб РФ про те, що рішення румунської прокуратури висунути звинувачення ультраправому політику Келіну Джорджеску нібито було віддано з Брюсселя.

«Неприпустимо, щоб російська спецслужба втручалася в рішення румунської влади. Росія, яка “не є зразком демократичних практик”, не може вказувати Румунії, проти кого можна проводити розслідування, а проти кого ні», – написав прем’єр-міністр Марчел Чолаку.

Справа Келіна Джорджеску

62-річний Джорджеску лідирував на президентських виборах в Румунії у грудні 2024 року. Як згодом виявилось, кандидат проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяця він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію.

6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента. Нові вибори президента Румунії відбудуться навесні: перший тур виборів призначений на 23 березня, а другий – 6 квітня.

26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів. Румунські медіа повідомляють, що ім’я Євгена Ігнатьєва, заступника військового аташе РФ, з’явилося в судовій справі Джорджеску.