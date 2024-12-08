У найманців виявили зброю, мачете, ножі та велику кількість готівки

У Румунії поліція затримала озброєних людей, які нібито планували «порушити громадський порядок і спокій» в Бухаресті. У затриманих виявили зброю, мачете, ножі та велику кількість готівки. Про це повідомила румунська служба «Радіо Свободи» з посиланням на заяву влади Румунії в неділю, 8 грудня.

Джерела журналістів в поліції розповіли, що щонайменше 13 громадян допитали правоохоронні органи після того, як їхні автомобілі були зупинені вночі в повіті Ілфов.

Влада не розголошує імен затриманих, але згідно з інформацією джерел в судах, серед них керівник охорони кандидата в президенти Джорджеску Гораціу Потра. Він також є лідером румунських найманців, які воюють в Конго. Поліція Ілфова повідомила, що за цим фактом розпочато кримінальне розслідування.

Гораціу Потра доставлять на слухання до прокуратури (Фото Inquam Photos)

Арешти відбулися в той час, коли десятки прихильників ультраправого, проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску готувалися провести акцію протесту в Бухаресті – після того, як Конституційний суд країни скасував другий тур виборів, запланований на 8 грудня. Мітинг пройшов без інцидентів за участю Джорджеску, додало видання.

Румунський сайт новин Digi24 повідомив з посиланням на власні джерела, що найманці, яких нібито координував Потра, виїхали на власних авто з різних повітів поблизу Бухареста таким чином, щоб їх не помітила поліція. Вони планували прибути вранці 8 грудня до Бухареста, щоб перешкодити імовірним протестам проти Келіна Джорджеску. 20 найманців, серед яких 18-річний син Потра, нібито мали зі собою списки політиків та журналістів, яких планували залякати.

Нагадаємо, 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента, за результатами якого найбільшу кількість голосів отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску. Зазначалось, що антизахідний кандидат Келін Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Уряд Румунії має визначити нову дату проведення виборів президента.