У Румунії анулювали результати першого туру виборів, де лідирував проросійський кандидат Калін Георгеску

У п’ятницю, 6 грудня, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента, за результатами якого найбільшу кількість голосів отримав проросійський кандидат Калін Джорджеску. Про це повідомляє румунський сайт новин Digi24.

Таке рішення Конституційний суд ухвалив після термінового засідання. Зазначається, що до суду надійшла велика кількість запитів щодо скасування результатів першого туру виборів. У документах йшлося про те, що антизахідний кандидат Калін Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok.

Тепер виборчий процес у Румунії проведуть заново. Уряд має визначити нову дату проведення виборів.

Що не так із виборами в Румунії

Перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. За посаду президента боролись 13 кандидатів. Одразу після закриття виборчих дільниць екзитполи повідомляли, що лідирує прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку. Однак після підрахунку всіх голосів ЦВК повідомила, що у другий тур президентських виборів пройшли проросійський кандидат Калін Джорджеску та проукраїнська політикиня Елена Ласконі.

Згодом кандидат Крістіан Тергеш намагався оскаржити результати першого туру президентських виборів. Однак, після перерахунку голосів Конституційний суд Румунії відхилив скаргу Крістіана Тергеша та затвердив результати.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив документи розвідки, у яких вказувалося, що переможець першого туру Калін Джорджеску за кілька тижнів до виборів мав низький рейтинг – за нього були готові проголосувати 6,2% виборців. У звіті розвідки вказувалося, що Георгеску залучив для проведення кампанія TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяці він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску.

До слова, Калін Джорджеску заявляв, що у разі його перемоги на виборах він зупинить військову допомогу Україні.