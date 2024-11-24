Чинний прем'єр Марчел Чолаку набрав 25% голосів

У неділю, 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За даними екзитполів, лідирує чинний прем’єр-міністр та лідер лівоцентристської «Соціал-демократичної партії» Марчел Чолаку, за нього проголосували 25% виборців. Також до другого туру проходить лідерка центристської ліберальної партії «Союзу порятунку Румунії» Елена Ласконі. Про це повідомляє румунський сайт новин Digi24.

Виборчі дільниці в Румунії відкрились о 07:00 та працювали до 21:00. Після закриття дільниць у прямому ефірі оголосили результати двох екзитполів. Наразі ці дані не враховують голосів виборців за кордоном.

За даними екзитполу CIRA-AVANGARDE-INSOMAR:

Марчел Чолаку 25%

Елена Ласконі 18%

Келін Джорджеску 16%

Джордже Сіміон 15%

Ніколає Чуке 14%

Мірча Джоане 5%

Келемен Хунор 4%

Крістіан Дяконеску 2%

За даними екзитполу CURS:

Марчел Чолаку має 25%

Елена Ласконі 18,1%

Келін Георгеску 16%

Джордже Сіміон 14,1%

Ніколає Чуке 13%

Мірча Джоане 5,5%

Оскільки жоден з кандидатів не подолав поріг у 50% голосів у країні 8 грудня відбудеться другий тур президентських виборів. Крім того, 1 грудня у Румунії відбудуться парламентські вибори.

Додамо, що Румунія активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема країна передала Силам оборони систему протиповітряної оборони Patriot та військове обладнання. Крім того, країна зобов’язалась покрити витрати на навчання українських пілотів на F-16. Зовнішню політику у Румунії контролює президент, тож значну частину допомоги Україна отримала за сприяння чинного президента країни Клауса Йоганніса. Оскільки це його другий президентський термін, згідно з румунським законодавством, він не міг взяти участь у цьогорічних виборах.

56-річний Марчел Чолаку, який наразі є чинним прем’єр-міністром країни, також підтримує Україну, зокрема, у прагненні вступу до Євросоюзу та НАТО. 52-річна Елена Ласконі, лідерка центристської ліберальної партії «Союзу порятунку Румунії», також має проукраїнську позицію. Зокрема, вона заявила, що українці не повинні йти на територіальні поступки Росії, адже вважає, що російському диктатору Путіну не вистачить окупованих територій й він не зупиниться.

Елена Ласконі – лідерка партії «Союзу порятунку Румунії»

Зазначимо, що румунський сайт новин Digi24 з посиланням на власні джерела повідомляв, що Росія намагається вплинути на виборчий процес у Румунії. Зокрема, Кремль звинувачували у різних маніпуляціях та підтримці проросійських кандидатів.