У Румунії стартував перший тур президентських виборів
Більшість кандидатів на пост президента вважають, що Україні доведеться піти на територіальні поступки Росії
Румуни обирають серед 13 кандидатів нового президента. Перший тур виборів стартував у неділю, 24 листопада. Про це повідомляє інформаційний телеканал Digi24.
Виборчі дільниці у Румунії відчинились 24 листопада о 07:00 за місцевим часом і закриються о 21:00. У бюлетенях для голосування є перелік з 14 імен, проте один з кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан зняв свою кандидатуру з закликом підтримати лідерку правоцентристського опозиційного «Союзу порятунку Румунії» Елену Ласконі.
Американське видання Politico повідомляє, що згідно з опитуванням румунів, найбільша увага зосереджена на п’ятьох кандидатах, серед них:
- 56-річний Марчел Чолаку – чинний прем’єр-міністр Румунії та лідер лівоцентристської «Соціал-демократичної партії»,
- 38-річний Джордж Сіміон – лідер ультраправого, ультранаціоналістичного «Альянсу за єдність румунів» і перший член парламенту,
- 52-річна Елена Ласконі – лідерка центристської ліберальної партії «Союзу порятунку Румунії», очільниця маленького містечка,
- 66-річний Мірча Джоане – колишній заступник генерального секретаря НАТО і колишній лідер PSD, балотується як незалежний кандидат,
- 57-річний Ніколає Чуке – генерал у відставці та колишній правоцентристський прем’єр-міністр, який очолює сенат Румунії.
«Радіо Свобода» з посиланням на директорку аналітичного центру GlobalFocus Оану Попеску-Замфір, пише, що румунів наразі найбільше турбує вартість життя, інфляція та бюджетний дефіцит, які є одними з найвищих в ЄС. Проте загроза регіональної нестабільності та війни також є джерелом занепокоєння виборців. Зокрема, румунів хвилюють позиції кандидатів щодо України та Росії.
Як вибори у Румунії можуть повпливати на Україну
Після повномасштабного вторгнення Росії Румунія стала ключовим союзником України. Країна передала військове обладнання, зокрема систему протиракетної оборони Patriot, та відігравала ключову роль у транспортуванні українського зерна на світові ринки. Значна частина підтримки надходила саме від чинного президента 65-річного Клауса Йоганніса.
Проте майже усі кандидати на пост очільника держави заявляли, що Україні доведеться піти на територіальні поступки Росії, щоб покласти край війні.
«На папері всі кандидати в президенти виступають за ЄС та НАТО й підтримують Україну. Однак, Сіміон пообіцяв призупинити військову допомогу Україні в разі обрання та підтримати мирну угоду, укладену за посередництва обраного президента США Дональда Трампа, навіть якщо це означатиме, що Київ піде на територіальні поступки», – пише Politico.
Мірча Джоане стверджував, що Україна не має ресурсів, щоб повернути всі втрачені території. Тоді як Елена Ласконі вважає, що Путіну не вистачить частини території й він не зупиниться, тому Україні потрібно допомогти виграти війну.
Якщо жоден з кандидатів не набере більше від 50% голосів, то два лідери голосування зустрінуться у другому турі 8 грудня. У проміжку між ними, 1 грудня, у країні пройдуть також парламентські вибори.
Нагадаємо, у жовтні Конституційний суд Румунії зняв з президентських перегонів ультраправу кандидатку Діану Шошоаке.
11 листопада видання Digi24 з посиланням на власні джерела писало, що росіяни сприяють певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента у Румунії.