Вибори президента у Румунії мають відбутися 24 листопада

Конституційний суд Румунії знав з президентських перегонів ультраправу кандидатку Діану Шошоаке. Про це 6 жовтня повідомив Reuters.

У суботу, 5 жовтня, Конституційний суд Румунії розглянув скарги стосовно реєстрації на виборах шістьох кандидатів. П’ять з них відхилили, однак суд погодився зняти з перегонів 48-річну Діану Шошоаке, адже її заяви продемонстрували недостатню відданість Конституції.

Проте, як повідомляють у Digi24, за 10 хвилин до закінчення терміну вона встигла повторно внести заявку на участь у виборах.

Вибори президента у Румунії мають відбутися 24 листопада, за потреби другий тур проведуть 8 грудня.

Що відомо про Діану Шошоаке

Діана Шошоаке є лідеркою румунської ультраправої партії «SOS Romania», яка здобула два місця в Європейському парламенті.

У березні 2023 року вона подала законопроєкт, який пропонував приєднати до Румунії частину південного регіону України. Шошоаке аргументувала це тим, що країна має право повернути до свого складу «історичні території, які їй належали». Серед них вона назвала Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на законопроєкт та заявило, що ініціює накладення санкцій на Шошоаке «як особу, яка створює загрозу національній безпеці».

У липні 2024 року під час промови в Європарламенті вона зазначила, що Євросоюз нібито розорив Румунію внаслідок надання допомоги Україні, відтак закликала припинити постачання зброї Києву.