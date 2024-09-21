Відкриття консульств є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з європейськими сусідами

Україна планує відкрити у Словаччині та Румунії нові консульські установи , щоб забезпечити захист прав та інтересів українців. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у суботу, 21 вересня.

У дописі наголошують, що Україна продовжує зміцнювати свою дипломатичну присутність у Європі. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про розширення консульської присутності нашої держави у Словаччині та Румунії.

«В обох країнах планується відкриття нових консульських установ для забезпечення захисту прав та інтересів українців, які проживають чи перебувають у цих країнах», – йдеться у повідомленні.

Міністерство відзначає, що це є частиною ширшої стратегії щодо поглиблення співпраці з європейськими сусідами.

«Словацькі та румунські партнери не тільки підтримують Україну у її боротьбі за суверенітет, але й готові активно долучатися до процесу повоєнної відбудови нашої країни», – додають у МЗС.

За даними Міністерства закордонних справ України, наші посольства є у 75 країнах світу, зокрема:

75 іноземних посольств;

25 Генеральних консульств;

95 Почесних консульств;

22 представництва міжнародних організацій.

Раніше повідомляли, що Україна запропонувала Румунії розглянути можливість патронату над одним з українських регіонів в контексті повоєнної відбудови та відновлення.