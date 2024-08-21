МЗС підписало з «Укрпоштою» меморандум про співпрацю

Міністерство закордонних справ підписало з «Укрпоштою» меморандум про співпрацю, який передбачає доставку закордонних паспортів українців до дипломатичних установ всього за шість доларів. Наразі доставка документів у посольства та інші дипустанови коштує від 70 до 100 доларів, повідомили у пресслужбі МЗС у середу, 21 серпня.

«Укрпошта» буде надсилати документи по всьому світу за понад вдесятеро нижчою ціною, аніж пропонують інші компанії. Доставляти пошта буде передусім закордонні паспорти.

«Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього шість доларів США та 10 грн ПДВ. Наразі ціна такої експрес-послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли даний паспорт», – повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

У пресслужбі МЗС уточнили, що сервіс доставки запрацює у вересні 2024 року. Оптимальні логістичні та економічно вигідні марш тури визначатиме міністерство спільно з поштовим перевізником.

Зазначається, що українці зможуть оплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті «Укрпошти» за допомогою електронної марки з QR-кодом.

«Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за значно нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв піклування держави про своїх громадян», – повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Голова «Укрпошти» Ігор Смілянський нагадав, що компанія має 660 тис. відділень по всьому світу. Окрім закордонних паспортів, українці зможуть отримувати водійські права. Орієнтовну тривалість доставки документів у міністерстві та у пресслужбі «Укрпошти» не уточнили.