У першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули три вагони із майже 80 тисячами посилок

До Києва прибув перший потяг з міжнародними посилками. «Укрпошта» та «Національна пошта Естонії» (Omniva) впроваджують нове логістичне рішення для доставки імпортної міжнародної пошти в Україну у співпраці зі словацькою компанією Interport та «Укрзалізницею». Про це у вівторок, 26 грудня, повідомила на своїй Facebook-сторінці «Укрпошта».

Зазначається, що «Укрпошта» вперше з 2002 року приймає імпортну міжнародну пошту через транспортування вантажними залізничними вагонами. Пошта Естонії виступає ключовим транзитним партнером «Укрпошти» при доставці посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.⠀

«Тепер блокади на кордонах із Польщею та Словаччиною і значні черги на відкритих автомобільних пунктах пропуску не впливатимуть на доставку міжнародних замовлень. На відміну від автомобільних шляхів, залізницею посилки долають кордон за 1 добу», – йдеться у повідомленні «Укрпошти».

У першій тестовій доставці в Україну залізницею прибули три вагони із майже 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів. Вони вже роз’їжджаються до одержувачів в Україні. Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів «Укрпошти».