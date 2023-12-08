На цей маршрут випустять тягловоз «Тарпан» – найшвидший український поїзд

З 10 грудня «Укрзалізниця» запускає між Києвом та Тернополем новий швидкісний потяг. Інтерсіті відправлятиметься щоденно з Києва увечері, а вранці їхатиме з Тернополя до столиці. Квитки пасажири вже можуть придбати в застосунку та на сайті «Укрзалізниці».

Тривалість денної поїздки складатиме 6 з половиною годин. Поїзд Інтерсіті зупинятимуться в Козятині, Калинівці, Вінниці та Хмельницькому. Маршрут максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення, повідомили на офіційній сторінці «Укрзалізниці» в Facebook в п’ятницю, 8 грудня.

Новий інтерсіті №747 відправлятиметься щоденно з Києва о 16:30, і робитиме зупинки в кількох містах:

Козятин-1 18:27 — 18:29,

Калинівка-1 19:00 — 19:02,

Вінниця 19:19 — 19:22,

Хмельницький 21:15 — 21:18,

прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку поїзд №748 відправлятиметься з Тернополя вранці о 06:32, а зупинятиметься:

Хмельницький 08:07 — 08:10,

Вінниця 09:57 — 10:00,

Калинівка-1 10:20 — 10:21,

Козятин-1 10:53 — 10:54,

прибуття до Києва о 12:45.

Маршрут обслуговуватиме найшвидший український поїзд — «Тарпан». Раніше цей поїзд використовувався на маршруті №774/773 Київ – Шостка.

«”Укрзалізниця” прагне раціонально використовувати рухомий склад, водночас задовольняючи пасажиропотік. З огляду на велику місткість даного потяга, він буде залучений на іншому маршруті, який сумарно зможе обслуговувати потенційно 3,5 млн осіб», – повідомила компанія. Квитки на новий маршрут вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.