До гірських регіонів призначили три нові поїзди

На електронних ресурсах «Укрзалізниці» та в касах вокзалів відкрився продаж квитків на поїзди Кривий Ріг – Ясіня, Луцьк – Рахів, та Суми, Чернігів – Івано-Франківськ.

Як повідомили в «Укрзалізниці» 5 грудня, новий поїзд №194/193 Кривий Ріг – Ясіня, із зупинками в Яремче, Микуличині, Татарів-Буковелі, Ворохті, вирушатиме з 17 грудня через день об 11:02 і прибуватиме на станцію Ясіня о 10:06. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 18 грудня о 13:28 і прибуватиме в Кривий Ріг о 10:34.

Поїзд №143/144 – 142/141 Суми, Чернігів – Івано-Франківськ вирушатиме із Сум з 11 грудня о 19:01, з Чернігова — о 21:18 і прибуватиме до Івано-Франківська о 13:20. У зворотному напрямку з Івано-Франківська поїзд вирушатиме о 14:44 з прибуттям до Чернігова о 7:26, до Сум о 9:56.

Поїзд №365/366 Рахів – Луцьк вирушатиме з Рахова з 20 грудня о 19:37 та прибуватиме до Луцька об 11:30. У зворотному напрямку з Луцька поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до Рахова о 8:55.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала низку нових поїздів на захід України 21 листопада. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських.