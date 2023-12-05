Квитки на деякі потяги в Європу коштуватимуть на 25-50% дорожче

Із 10 грудня «Укрзалізниця» вводить нові тарифи на квитки в міжнародному напрямку – знижки, що застосовувались для залучення пасажиропотоку, будуть скасовані. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Найбільше подорожчають квитки на потяг сполученням Київ – Варшава – Київ – на 72%. В УЗ зазначають, що попит на цей напрямок є ажіотажним. Також зросте вартість квитків до Хелма, звідки можна пересісти на потяг до Варшави. На квитки з Дніпра, залежно від класу місця, ціна зросте на 4-11%, з Харкова – на 17-48%, з Києва – на 15-47%.

На проїзд в Інтерсіті+ сполученням Київ – Перемишль – Київ квитки подорожчають на 26%, а в нічному поїзді Одеса – Перемишль – Одеса – на 37-49%.

У межах 3% зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

«Щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн. Зміна тарифів дозволить втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу», – говорять в «Укрзалізниці».

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіку руху пасажирських поїздів – з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати під час купівлі квитка на будь-який день пасажири сплачуватимуть стару ціну.