З п’ятниці, 9 червня, до програми обміну ламп розжарювання на LED-лампи приєднали освітні та медичні заклади, повідомило представництво ЄС в Україні.

Уряд розраховував за допомогою міжнародних партнерів роздати 50 млн LED-лампочок, але за чотири місяці дії програми українці обміняли тільки 20 млн. Міністерка економіки Юлія Свириденко сказала, що попит домогосподарств на енергоощадні лампи практично вичерпався.

«Майже 4 млн громадян за підсумками реалізації програми отримають до 20 млн енергоефективних ламп. Але наша ціль замінити близько 50 млн ламп розжарювання, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни», – цитує слова Свириденко представництво ЄС в Україні.

Таким чином, тепер до програми приєднають юридичні особи: дитячі садки, школи, профтехучилища, ВНЗ, спортивні та музичні школи, автошколи, поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та будь-які інші медичні заклади. Вони мають право безкоштовно обміняти по три лампи на 10 кв. м в аудиторіях, учительських, палатах, процедурних кімнатах і по дві лампи на 10 кв. м для місць загального користування.

Як повідомила прес-служба «Укрпошти» – компанії, у відділеннях якої відбувається обмін лампочок, зробити це можна через портал «Дія». Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ «Послуги» та вибрати «Обмін лампочок» та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити позначку про згоду здати таку саму кількість ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити й підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Протягом тижня після подання заявки з закладом зв’яжеться представник «Укрпошти».

Нагадаємо, програма обміну ламп розжарювання на світлодіодні запрацювала по всій Україні з 30 січня. Водночас із 1 травня здійснити такий обмін можна лише в центральних відділеннях «Укрпошти» в обласних центрах. Програма здійснюється за підтримки Європейського Союзу.